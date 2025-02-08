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05:43, 8 февраля 2025Мир

В азиатской стране задержали россиян за нелегальную работу в детских садах

В Таиланде задержали трех граждан России за нелегальную работу в детских садах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sukree Sukplang SS / FA / Reuters

Полиция таиландской провинции Пхукет задержала трех граждан России за работу в детских садах без соответствующего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет правоохранительных органов азиатской страны.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе рейда по дошкольным образовательным учреждениям и спортивным клубам. Также правоохранители задержали гражданина Белоруссии, гражданина Казахстана и подданных Таиланда. Как уточняет агентство, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом или депортацией из страны с последующим запретом на въезд.

Кроме того, иностранным гражданам официально запрещено работать экскурсоводами или гидами, заниматься огранкой драгоценных камней, делать тайский массаж или быть парикмахерами.

Ранее суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве четырех граждан России и одного подданного Литвы, которые, по данным следствия, раскрасили вагоны метро в Ереване.

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