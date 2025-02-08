В офисе Нетаньяху рассказали о состоянии заложников после плена в Газе

Офис Нетаньяху: заложники выглядят ужасающе после 500 дней плена в секторе Газа

Переданные Израилю заложники радикального палестинского движения ХАМАС выглядят ужасающе после 500 дней плена в секторе Газа. О состоянии освобожденных пленных рассказали в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам. Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи», — сообщили в офисе главы израильского правительства.

В заявлении отмечается, что израильские власти привержены возвращению всех заложников и пропавших без вести.

Ранее ХАМАС передало трех заложников Международному комитету Красного Креста. В сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) возвращающиеся заложники Ор Леви, Охад Бен Ами и Элияху Шараби пересекли израильскую границу.