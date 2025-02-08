Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 8 февраля 2025Мир

В офисе Нетаньяху рассказали о состоянии заложников после плена в Газе

Офис Нетаньяху: заложники выглядят ужасающе после 500 дней плена в секторе Газа
Семен Александров (редактор)

Фото: Hatem Khaldd / Reuters

Переданные Израилю заложники радикального палестинского движения ХАМАС выглядят ужасающе после 500 дней плена в секторе Газа. О состоянии освобожденных пленных рассказали в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам. Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи», — сообщили в офисе главы израильского правительства.

В заявлении отмечается, что израильские власти привержены возвращению всех заложников и пропавших без вести.

Ранее ХАМАС передало трех заложников Международному комитету Красного Креста. В сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) возвращающиеся заложники Ор Леви, Охад Бен Ами и Элияху Шараби пересекли израильскую границу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали искать способ захвата российских судов

      Критиков Украины предложили сажать в тюрьму за госизмену

      Бывший премьер Украины объяснил неспособность США заработать на украинском золоте

      Россиянин получил ожоги половины тела из-за внезапно вспыхнувшего моноколеса

      Раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

      Обрушение импорта автомобилей в Россию объяснили

      На Украине сообщили об ударе ВС России по Запорожью

      В офисе Нетаньяху рассказали о состоянии заложников после плена в Газе

      Российский посол заявил о безуспешных попытках Финляндии спасти свою экономику

      Слова Трампа о провалившей гендерный тест боксерше опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше