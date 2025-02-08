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18:06, 8 февраля 2025Мир

В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

Премьер Венгрии Орбан: Помощь Украине равносильна разграблению Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Ana Beltran / Reuters

Венгрия выступает против продолжения финансирования Европейским союзом (ЕС) конфликта на Украине, так как помощь Киеву равносильна разграблению Европы. Такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«В последние годы так называемая прогрессивная мировая элита занимается разграблением Европы (...) Наши деньги идут на безнадежную войну на Украине, а саму Европу захватили мигранты (...) 10 лет назад Венгрии не верили, но сейчас им придется искать новые теории заговора, потому что все старые подтвердились», — отметил политик.

Орбан также добавил, что его правительство будет дальше продолжать борьбу с текущим курсом Евросоюза, не допуская в страну нелегальных мигрантов и защищая традиционные морально-этические ценности. Он указал на то, что в Венгрии обязали все государственные ведомства защищать христианскую культуру.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза. Он подчеркнул, что страна с населением в десять миллионов человек не может жить под серьезным давлением со стороны.

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