Премьер Венгрии Орбан: Помощь Украине равносильна разграблению Европы

Венгрия выступает против продолжения финансирования Европейским союзом (ЕС) конфликта на Украине, так как помощь Киеву равносильна разграблению Европы. Такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«В последние годы так называемая прогрессивная мировая элита занимается разграблением Европы (...) Наши деньги идут на безнадежную войну на Украине, а саму Европу захватили мигранты (...) 10 лет назад Венгрии не верили, но сейчас им придется искать новые теории заговора, потому что все старые подтвердились», — отметил политик.

Орбан также добавил, что его правительство будет дальше продолжать борьбу с текущим курсом Евросоюза, не допуская в страну нелегальных мигрантов и защищая традиционные морально-этические ценности. Он указал на то, что в Венгрии обязали все государственные ведомства защищать христианскую культуру.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза. Он подчеркнул, что страна с населением в десять миллионов человек не может жить под серьезным давлением со стороны.