В Венгрии признали давление Евросоюза и США

Премьер Венгрии Орбан признал давление на страну со стороны Евросоюза и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Орбан подчеркнул, что страна с населением в десять миллионов человек не может жить под серьезным давлением со стороны. «Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины», — отметил он

Венгерский премьер добавил, что вместе с приходом к власти президента США Дональда Трампа ситуация изменилась. Орбан выразил надежду на расширение связей между странами.

Ранее Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине. По его мнению, конфликт на Украине продолжать нельзя, а Брюссель нуждается в переменах.