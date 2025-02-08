Во Франции пьяная женщина-водитель въехала в танк времен Второй мировой войны

Женщина в состоянии алкогольного опьянения на севере Франции въехала в танк времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

Уточняется, что инженерный танк Churchill AVRE использовался во время высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Он принадлежал британской 79-й бронетанковой дивизии. Танк подарил республике британский генерал Иан Харрис, его установили на западном выезде из коммуны около памятника Освобождения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 8 февраля, около 06:00 утра (08:00 по московскому времени) в коммуне Льон-сюр-Мер в северном регионе Нормандия.

По словам жандармов, машина, за рулем которой находилась виновница аварии, сильно повредилась, однако с танком «все хорошо». Агентство отметило, что сама женщина также не пострадала.

Ранее в Донецке танк переехал припаркованный автомобиль. Уточняется, что он наехал на машину возле кафе «Петровское». В результате инцидента никто не пострадал.