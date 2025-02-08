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21:51, 8 февраля 2025Экономика

Южная Корея сократила закупки необработанной древесины у России

Южная Корея сократила закупки необработанной древесины у России в пользу фанеры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спрос Южной Кореи на некоторые виды российских лесоматериалов, в первую очередь топливную древесину, в прошлом году снизился на пятую часть в пользу двухкратного увеличения импорта фанеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по итогам 2024 года, Южная Корея нарастила импорт из России древесины и изделий из нее до рекордных 263,1 миллиона долларов. Годовой прирост составил 4,4 процента.

Больше всего Сеул увеличил импорт фанеры — в 2,1 раза (на 49,3 миллиона долларов), а также обработанных лесоматериалов толщиной менее шести миллиметров — в 2,4 раза (на 3,3 миллиона).

Между тем, корейцы значительно уменьшили покупку топливной древесины — в 1,5 раза (на 39,4 миллиона долларов) и обработанных лесоматериалов толщиной более шесть миллиметров — на два процента (или на 1,7 миллиона).

Суммарный объем выпавших поставок в прошлом году составил 41,8 миллиона долларов, однако прирост в 52,9 миллиона позволил их перекрыть.

Ранее стало известно, что в Финляндии резко нарастили вырубку леса на фоне дефицита древесины. Цены на сырье резко выросли после прекращения импорта из России. В частности, древесина, которая нужна для производства мебели и целлюлозы, стала дороже на 20 процентов.

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