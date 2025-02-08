Замуровавшего квартиру депутата заподозрили в махинациях с миграцией

Замуровавшего квартиру в ТЦ депутата Омарова задержали за махинации с миграцией

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее замуровал в торговый центр жилую квартиру, задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи полагают, что парламентарий может быть причастен к организации незаконного пребывания в России четырех иностранцев. Рабочие мигранты не были поставлены на учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания не выехали из страны.

Омарова задержали днем 7 февраля. Сообщалось, что депутат возвел торговый центр на месте одноэтажного многоквартирного дома. Одна из женщин отказалась продавать свою квартиру, в итоге ТЦ был построен вокруг квартиры, которая оказалась внутри возведенного здания.