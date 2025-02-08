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01:06, 8 февраля 2025Силовые структуры

Замуровавшего квартиру депутата заподозрили в махинациях с миграцией

Замуровавшего квартиру в ТЦ депутата Омарова задержали за махинации с миграцией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее замуровал в торговый центр жилую квартиру, задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи полагают, что парламентарий может быть причастен к организации незаконного пребывания в России четырех иностранцев. Рабочие мигранты не были поставлены на учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания не выехали из страны.

Омарова задержали днем 7 февраля. Сообщалось, что депутат возвел торговый центр на месте одноэтажного многоквартирного дома. Одна из женщин отказалась продавать свою квартиру, в итоге ТЦ был построен вокруг квартиры, которая оказалась внутри возведенного здания.

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