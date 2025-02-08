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04:43, 8 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

Диетолог Утяганова предупредила о вреде бутербродов с колбасой на завтрак
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Goskova Tatiana / Shutterstock / Fotodom  

Завтрак — это первый и самый важный прием пищи, который задает тон на весь день, однако многие выбирают для утреннего рациона привычные, но не всегда полезные блюда, сообщила диетолог-нутрициолог Марина Утяганова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила о вреде некоторых продуктов.

«Многие любят есть с печенье утренним кофе или чаем, однако большинство видов печенья содержит много сахара, рафинированной муки и трансжиров. Это может привести к резким скачкам уровня сахара и инсулина в крови, что в свою очередь вызывает чувство голода и желание перекусить нездоровой пищей уже через 40 минут. Так захочется перекусить вновь и вновь», — поделилась диетолог.

Кто-то считает овсянку полезным завтраком, но важно помнить, что не все виды овсянки одинаковы, отметила нутрициолог. Она уточнила, что быстозаварочные каши, такие как «минутка» или «пятиминутка», содержат в составе большое количество сахара и искусственных ароматизаторов.

«Кроме того, употребление овсянки каждый день может привести к недостатку разнообразия в рационе, что важно для получения всех необходимых питательных веществ. Также овес может быть загрязнен глютеном в процессе обработки или упаковки», — рассказала Утяганова.

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Кофе — это популярный утренний напиток, но добавление большого количества сахара и сливок делает его менее здоровым, подчеркнула эксперт. Такой напиток может содержать много калорий и способствовать набору веса, а также привести к проблемам с зубами и повышенному риску диабета, пояснила диетолог.

Бутерброды с колбасой могут быть вкусным и удобным вариантом перекуса, но ежедневое употребление их на завтрак несет потенциальный вред, обратила внимание нутрициолог.

Регулярное потребление переработанного мяса, к которому относится колбаса, связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака

Марина Утягановадиетолог-нутрициолог

Чтобы снизить потенциальный вред, она рекомендовала выбирать более здоровые альтернативы: нежирные сорта мяса, говяжий язык, красную рыбу, домашние паштеты или вегетарианские начинки, а также добавлять больше овощей в бутерброды. Не менее важно стараться разнообразить рацион, добавляя больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и источников белка, заключила специалист.

Ранее врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп назвала россиянам самые полезные варианты завтраков. Она также рекомендовала исключить из утреннего рациона следует продукты с высоким гликемическим индексом — сладкие газированные напитки, сладости, выпечку.

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