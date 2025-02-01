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06:16, 1 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали самые полезные завтраки

Нутрициолог Юзуп назвала кашу с ягодами и орехами идеальным вариантом завтрака
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Завтрак — это не просто первый прием пищи после сна, это фундаментальный этап запуска метаболических процессов организма, определяющий наше самочувствие, уровень энергии и продуктивность в течение всего дня, сообщила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала россиянам самые полезные варианты завтраков.

Эксперт рассказала, что оптимальный завтрак должен быть достаточно питательным, но при этом не перегружать пищеварительную систему. Важно, по ее словам, соблюдать баланс сложных углеводов, белков и полезных жиров.

Исключить из утреннего рациона следует продукты с высоким гликемическим индексом — сладкие газированные напитки, сладости, выпечку, убеждена врач. Они вызывают резкий выброс инсулина, приводящий к быстрому падению уровня энергии и последующему чувству голода, пояснила Юзуп.

Идеальным вариантом завтрака может быть каша из цельнозерновых круп, приготовленная на воде или молоке с небольшим количеством фруктов или ягод. Такой завтрак обеспечивает организм полезными углеводами, клетчаткой и микроэлементами. Добавление в кашу орехов или семян улучшает ее питательную ценность и способствует длительному чувству сытости

Ирина Юзупнутрициолог

Кроме того, яйца, богатые белком и витаминами, являются отличным источником энергии и необходимых аминокислот, добавила нутрициолог. А овощи, например, помидоры, огурцы или зелень, добавляют завтраку витамины, микроэлементы и клетчатку. Творог тоже может быть хорошим дополнением к завтраку, так как содержит белок и кальций, поделилась она.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предупреждала о том, что регулярный отказ от завтрака влечет дефицит энергии и вызывает головокружение, слабость, головную боль.

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