Названы последствия регулярного пропуска завтрака

Диетолог Круглова: Отказ от завтрака вызывает головную боль и головокружение

Регулярный отказ от завтрака негативно влияет на самочувствие и пищевое поведение, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. Последствия отказа от завтрака она назвала в беседе с «Москвой 24».

Круглова рассказала, что пропуск завтрака влечет дефицит энергии и вызывает головокружение, слабость, головную боль. Кроме того, диетолог указала, что у голодного человека может снижаться работоспособность и падать концентрация внимания.

Еще одним нежелательным последствием отсутствия завтрака она назвала сбой пищевого поведения. Диетолог пояснила, что многие компенсируют утренний голод обильным приемом пищи во время обеда, полдника и ужина. Если подобная пищевая привычка сопровождается перееданием, это приведет к набору веса, резюмировала Круглова.

Врач добавила, что в идеале завтрак должен быть питательным, включать зерновые продукты, яйца, мясо, творог или другие белковые продукты. Также важным элементом завтрака она назвала овощи и фрукты.

Ранее было названо лучшее время для ужина. Директор Института долголетия в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго посоветовал завершать вечернюю трапезу за три часа до сна.