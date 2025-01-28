Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 28 января 2025Забота о себе

Названо лучшее время для ужина

Эксперт по долголетию Лонго: Ужинать надо не позже, чем за три часа до сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Директор Института долголетия в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго и доцент кафедры питания в Университете Суррея Адам Коллинз назвали формулу наиболее полезного для здоровья ужина. Их мнения приводит журнал GQ.

Эксперты по питанию убеждены, что ужинать надо не позже, чем за три часа до сна. Если нарушать это правило, то в организме сбиваются циркадные ритмы, отвечающие за сон и бодрствование. «Если вы ужинаете все позже и позже, то ваша система получает сообщение, что вам нужно дольше быть активным. Это может негативно повлиять на сон и метаболизм», — предупредил Лонго.

Коллинз добавил, что привычка не есть перед сном имеет еще один плюс: долгое голодание между ужином и завтраком повышает эффективность обмена веществ. По его мнению, лучше, когда время между ужином и завтраком составляет 10-12 часов.

Материалы по теме:
В каких продуктах содержится много белка? И как составить белковое меню на весь день
В каких продуктах содержится много белка?И как составить белковое меню на весь день
28 апреля 2023
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Что съесть, чтобы похудеть: список низкокалорийных продуктов и меню на день
Что съесть, чтобы похудеть:список низкокалорийных продуктов и меню на день
18 октября 2023

Кроме того, Лонго отметил, что, изучая привычки долгожителей, заметил, что значение имеет не только время ужина, но и меню. По его словам, люди, которые остаются бодрыми и активными до старости обычно предпочитают легкий ужин. Однако он подчеркнул, что многие не могут следовать этому совету, так как из-за работы и ежедневных дел могут полноценно поесть только вечером. «Не стоит переживать по этому поводу. Просто следующим утром съешьте на завтрак что-то с минимальным количеством углеводов», — дал совет эксперт.

Лонг подчеркнул, что допустимо адаптировать под себя время питания и рацион. По его словам, важно лишь следить за общим балансом потребляемой пищи.

Ранее главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева перечислила способы дожить до 100 лет. По ее словам, залогом долголетия является физическая активность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон обвинил США в попытках убить Путина

      Голландец рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках

      Москвичам спрогнозировали возвращение щадящих морозов

      В офисе Зеленского захотели поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

      Макаревич опроверг финансирование ВСУ

      В России захотели ликвидировать фонд помощи трансгендерам

      В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом. Какое условие необходимо соблюсти для этого?

      Названо последствие возможного снижения возраста мобилизации на Украине

      Тигр растерзал женщину после объявления властей об успехах в борьбе с хищниками

      Названо лучшее время для ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше