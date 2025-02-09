Журналист Хинкл: Капитуляция Украины — единственный способ разрешить конфликт

Капитуляция Украины является единственным способом разрешить конфликт на Украине без каких-либо дополнительных условий. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл в своем аккаунте в социальной сети X.

«Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение», — написал журналист.

Ранее Хинкл раскритиковал возобновление поставок оружия Украине. В частности, он оценил сообщение Государственного департамента США о том, что американские суда могут проходить через Панамский канал без взимания платы. Как предполагается, это сэкономит правительству миллионы долларов в год. Журналиста разозлила данная новость — он указал, что сэкономленные доллары ничего не значат перед лицом угрозы третьей мировой войны.