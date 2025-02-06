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07:46, 6 февраля 2025Мир

В США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине

Журналист Хинкл раскритиковал возобновление поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал возобновление поставок оружия Украине. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Так, он оценил сообщение Госдепа о том, что теперь государственные морские судна из США могут проходить через Панамский канал без взимания платы, и это сэкономит правительству миллионы долларов в год.

«Буквально сегодня же вы возобновили поставки оружия на Украину. Идите к черту. Кого волнуют миллионы долларов в год, когда мы стоим на пороге третьей мировой войны», — посетовал Хинкл.

Несколькими днями ранее глава США Дональд Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат. До этого госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил президенту Панамы, что Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США получают предложения о помощи для завершения конфликта на Украине. В то же время он отметил, что ему «нечего подтвердить или сообщить».

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