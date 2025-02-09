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09:09, 9 февраля 2025Путешествия

Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Пулково

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в Пулково
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково были сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«В аэропорту Пулково в 08:15 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

В Минобороны России заявили, что около 7 утра средствами противоракетной обороны (ПВО) над территорией Ленинградской области был уничтожен один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в Росавиации сообщили, что были также сняты ограничения в нижегородском аэропорту Стригино.

Ранее Росавиация сообщила, что были введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Уточняется, что что мера была введена в 06:55 по московскому времени.

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