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18:05, 9 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «напала сумасшедшая китаянка»

Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и признался, что за несколько дней в городе он видел десятки сумасшедших людей на улицах. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в одном из туристических районов на него напала «сумасшедшая китаянка». Она была хозяйкой кафе и развесила картонки с предупреждениями, что фотографировать ее заведение строго запрещено. Россиянин не заметил эти таблички, обратив внимание лишь на красоту заведения, и начал снимать видео.

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Вскоре из кафе выбежала местная жительница и начала кричать на путешественника. «Я тихо сказал ей успокоиться и отойти, но она явно не дружила с головой. Казалось, что она даже готова была ударить меня чем-нибудь. Я перешел на другую сторону улицы, а проходящий мимо китаец произнес с улыбкой: "Добро пожаловать в Гонконг! У нас тут много таких сумасшедших"», — такими фразами описал свой опыт Кутовой.

Блогер добавил, что во время поездки он также видел человека, который сидел у торгового центра и методично чертил в блокноте какие-то формулы, шепча себе под нос. Другой шел босиком по дороге, что-то выкрикивая на китайском, а третий ехал в вагоне метро, смотрел в одну точку и периодически громко смеялся.

По словам автора, никто из окружающих не обращал на этих людей никакого внимания. «Это не был страх или брезгливость. Это была привычка. Обычная часть городского пейзажа», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блоргер описал Гонконг фразой «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Он отметил, что во время прогулки по центру ему попалось на глаза множество женщин в мусульманской одежде.

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