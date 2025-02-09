Трамп поручил организовать встречи по урегулированию на Украине

NYP: Трамп поручил спецпосланнику Келлогу организовать встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по России и Украине Киту Келлогу организовать встречи по урегулированию украинского конфликта, при этом заявив, что у него есть «конкретный план» по завершению кризиса. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Давайте начнем организовывать эти встречи [по урегулированию конфликта на Украине]. Они хотят встретиться. Каждый день с обеих сторон молодые и красивые люди лишаются своих жизней (...) Они такие же молодые, как мои сыновья», — обратился Трамп к Келлогу во время интервью на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома подчеркнул, что у него есть «конкретный план» по завершению украинского кризиса. Он также выразил надежду, что прекращение боевых действий произойдет «как можно скорее».

Ранее Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с российским лидером», в отличие от бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

