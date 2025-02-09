Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. По итогу переговоров он раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине

NYP: Трамп заявил, что провел переговоры с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит New York Post (NYP).

На вопрос о том, сколько общались Путин и Трамп, президент Соединенных Штатов отказался отвечать. «Я лучше промолчу», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», в отличие от бывшего президента США Джо Байдена.

Трамп рассказал об отношении Путина к конфликту на Украине

По словам главы Белого дома, Путин «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине. Также Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению украинской войны.

Надеюсь, это будет быстро. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке Дональд Трамп Президент США

Американский лидер заявил, что трехлетний конфликт никогда бы не произошел, если бы он был президентом Соединенных Штатов в 2022 году.

Трамп встретится с Зеленским

Президент США заявил, что встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе. По данным Reuters, Соединенные Штаты потребуют что-то взамен потраченных на Украину средств.

Никто больше не будет пользоваться США Дональд Трамп Президент США

Политик также заявил, что президент Украины сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено. Теперь же глава Украины хочет все уладить, добавил он.

7 февраля Трамп заявил, что может провести личную встречу с российским лидером. В январе он утверждал, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. Политик не уточнил, где и когда именно может состояться встреча. В то же время он отметил, что процесс уже начался.

Трамп заявил о любви к русскому народу

В январе Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, что это необходимо сделать сейчас, так как дальше будет только хуже.

При этом политик подчеркнул, что не преследует цели навредить России. Американский лидер подчеркнул, что его всегда связывали хорошие отношения с Владимиром Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также призвал не забывать о вкладе Москвы в победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что Россия потеряла «почти 60 миллионов жизней».