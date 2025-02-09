Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

Трамп сообщил, что у него есть план по прекращению украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению украинской войны. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Post

«Надеюсь, это будет быстро. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — подчеркнул он.

В этом же интервью Трамп рассказал, что он и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент США отметил, что Путину «действительно небезразлична» судьба солдат. Кроме того, по словам Дональда Трампа, у него всегда были хорошие отношения с главой РФ, в отличие от бывшего президента Штатов Джо Байдена.

1 февраля Дональд Трамп ушел от вопроса журналистов о том, говорил ли он уже с российским главой Владимиром Путиным напрямую. Однако он отметил, что американская сторона проводит с РФ обстоятельные переговоры по разрешению ситуации на Украине.