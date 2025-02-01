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06:35, 1 февраля 2025Мир

Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

AP: Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от вопроса журналистов о том, говорил ли он уже с российским главой Владимиром Путиным напрямую. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Я не хочу этого говорить [о том, общался ли с Путиным]», — подчеркнул Трамп, отказавшись отвечать на вопрос представителей СМИ.

При этом он отметил, что американская сторона проводит с Россией обстоятельные переговоры по разрешению ситуации на Украине. Трамп пообещал поговорить с российским коллегой о завершении конфликта на Украине.

Ранее он заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры.

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