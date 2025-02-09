Трамп рассказал об отношении Путина к конфликту на Украине

Трамп: Путин хочет, чтобы люди перестали гибнуть в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к конфликту на Украине. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).

По его словам, глава России «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине. Он также заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», в отличие от бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.

Президент Соединенных Штатов также планирует побеседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча политиков состоится на следующей неделе.