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06:50, 9 февраля 2025Мир

Трамп рассказал об отношении Путина к конфликту на Украине

Трамп: Путин хочет, чтобы люди перестали гибнуть в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к конфликту на Украине. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).

По его словам, глава России «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине. Он также заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», в отличие от бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.

Президент Соединенных Штатов также планирует побеседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча политиков состоится на следующей неделе.

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