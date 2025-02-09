Трамп установил один рекорд в ходе своего президентства

ABC: Трамп установил рекорд по количеству принятых указов за первые 100 дней

Президент США Дональд Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов за первые 100 дней работы своей администрации. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом», — отмечается в материале телеканала.

В частности, 47-й президент Соединенных Штатов издал 54 указа, что является самым высоким показателем в американской истории. До этого рекордсменом был бывший глава государства Гарри Трумэн, который был главой государства с 1945 по 1953 год.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете. На ней присутствовали глава Минфина США Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома. При этом смысл структуры и ее актуальные задачи на данный момент времени не разглашаются.