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21:36, 3 февраля 2025Мир

Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония подписания прошла в Овальном кабинете. На ней присутствовали глава Минфина США Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома. Подробности о задачах фонда пока не раскрываются.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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