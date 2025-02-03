Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония подписания прошла в Овальном кабинете. На ней присутствовали глава Минфина США Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома. Подробности о задачах фонда пока не раскрываются.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.