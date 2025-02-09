Украинских военных обвинили в охоте дронами за гражданским населением

Рогов: Дроны ВСУ устраивают охоту за гражданскими людьми в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости обвинил военных Вооруженных сил Украины в охоте дронами на гражданское население.

По его словам, ВСУ «с помощью дронов фактически устраивают охоту за жителями Запорожской области», атакуя автомобили и транспорт.

Рогов заявил, что последний такой случай произошел в селе Луговое, когда беспилотник атаковал мужчину, едущего на мопеде. Пострадавший получил минно-взрывные ранения и был доставлен в больницу.

7 февраля чиновник рассказал, что ВСУ ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе Запорожской области. По его словам, в результате обстрела в регионе могут наблюдаться перебои в подаче энергии.