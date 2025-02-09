В России подорожал фастфуд

«Платформа ОФД»: Средний чек на фастфуд в России вырос до 603 рублей

В 2024 году средний чек в российских сетях фастфуда вырос на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» от оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает РБК.

Перекусить в ресторанах быстрого питания стало дороже — средний чек увеличился с 548 до 603 рублей. В Москве подорожание ощущается сильнее — средний чек вырос с 584 до 649 рублей (плюс 11 процентов год к году).

Фастфуд опередил иные сегменты рынка общественного питания по темпам роста среднего чека в последние годы. Так, стоимость обеда в кафе и столовых в 2024 году была примерно на четверть дороже, чем в фастфуде: в среднем по стране она увеличилась до 740 рублей (плюс 10 процентов). Цены в ресторанах и барах выросли до 1803 рублей (плюс 12 процентов)

Аналитики «Чек Индекса» объясняют рост цен инфляцией и увеличением затрат на оплату труда персонала, аренду помещений и прочие операционные расходы. Еще одной причиной стал рост затрат на логистику, добавили в Rostic's.

«В последние полгода поставщики повышают цены чуть ли не каждые два месяца. Плюс растет стоимость других услуг, что, естественно, приводит к росту цен и среднего чека», — соглашается руководитель проекта сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин.

Как показал опрос Tiburon Research, 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим ресторанам быстрого питания, причем больше всего молодежь (от 18 до 24 лет). Более трех четвертей россиян посещают точки по продаже фастфуда не реже раза в месяц. Почти половина, 47 процентов, ходят туда, чтобы порадовать себя, 46 процентов — чтобы перекусить в течение дня, 44 процента — если посещают крупный торговый центр. Для 37 процентов это способ провести время с семьей и друзьями.