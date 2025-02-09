В Турции выразили беспокойство из-за введения США торговых пошлин

Глава Минфина Турции Шимшек: действия США вызывают беспокойство на мировом рынке

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Анкары минимальны. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на Hürriyet.

По его словам, за последние 20 лет дефицит в торговле Турции с Соединенными Штатами составляет 78 миллиардов долларов в пользу Вашингтона. Он добавил, что у сторон нет соглашения о свободной торговле. «США и так облагают нас высокими налогами. Нет никаких причин увеличивать их еще больше», — сказал он.

Шимшек также заявил, что у Турции хорошие отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США не будут платить цену за некомпетентность Европейского союза в вопросах оборонной политики. Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня ЕС действует «под зонтиком» США.