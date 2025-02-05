В Турции высказались о сигнале Трампа Евросоюзу

Глава МИД Турции Фидан: США не будут платить за некомпетентность ЕС в обороне

США не будут платить цену за некомпетентность Европейского союза (ЕС) в вопросах оборонной политики. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы агентства Anadolu.

«Новая точка зрения [президента США Дональда] Трампа состоит в том, что "минуту, но я не обязан таскать вас на спине, не обязан платить цену за вашу некомпетентность в вопросах обороны и политики". Трамп посылает серьезный сигнал», — отметил дипломат.

По словам Фидана, Турция давно заявляла об этом системной неисправности Евросоюза. Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня ЕС действует «под зонтиком» США.

Ранее Хакан Фидан назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он подчеркнул, что израильско-палестинский конфликт начался именно по этой причине.