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12:11, 5 февраля 2025Мир

Глава МИД Турции оценил идеи Трампа о переселении палестинцев из Газы

Глава МИД Турции Фидан счел неприемлемой идею Трампа о переселении жителей Газы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Идея президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию является неприемлемой. Такую оценку дал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

«Палестинский вопрос начался именно по этой причине, когда палестинцы были изгнаны со своих земель и заменены там израильтянами», — подчеркнул министр.

По словам Фидана, исламский мир и международное сообщество уже достигли консенсуса в отношении решения палестинского вопроса на основе создания двух государств. «С урегулированием на принципах двух государств проблема будет в значительной степени решена», — заключил глава турецкого МИД.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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