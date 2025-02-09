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22:45, 9 февраля 2025Мир

В возможности Украины восстановиться за счет собственных ресурсов усомнились

RS: Украине не хватит ресурсов для восстановления вопреки ожиданиям Шольца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Для восстановления после конфликта Украине не хватит собственных природных ресурсов, об использовании которых говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

«Когда конфликт на Украине наконец закончится, маловероятно, что страна сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги», — отмечает издание.

Также указывается, что значительная часть месторождений на Украине теперь находятся на территориях, подконтрольных России.

Ранее Шольц раскритиковал предложение американского лидера Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. По словам политика, когда началась специальная военная операция на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. Шольц считает, что так же должны поступить другие страны.

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