19-летнюю россиянку и ее друга нашли лежащими в квартире с остатками белого порошка

Петербурженку и ее друга нашли лежащими в квартире с остатками белого порошка

Жительницу Санкт-Петербурга и ее друга нашли лежащими в квартире на улице Бабушкина в Невском районе с остатками белого порошка. По сведениям «Фонтанки», 19-летнюю россиянку и мужчину спасти не удалось.

Как разузнало издание, их обнаружил знакомый. Рядом с горожанкой и ее 22-летним молодым человеком валялись пакеты с неизвестным веществом.

Найденных направили в морг, сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 17-летний школьник попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками. Родители перевели юноше деньги, на которые тот купил конфеты и внутрь них засунул мефедрон и метадон.

Региональные следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что российский подросток давно стоит на учете.