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09:22, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал WhatsApp «лютым говнищем»

Блогер Лебедев заявил, что WhatsApp нужен только для родительских чатов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярный у россиян мессенджер WhatsApp. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«У нас (...) полстраны сидит в WhatsApp, хотя это говнище лютое», — заявил российский блогер.

По словам Лебедева, этот мессенджер нужен только для родительских чатов и бесед жильцов многоквартирных домов, где они нередко конфликтуют. Нормальным же средством общения дизайнер назвал мессенджер Telegram.

Ранее блогер дал совет по защите пожилых россиян от мошенников. Лебедев призвал провести беседу с ними о возможных действиях злоумышленников и объяснить им, что такое цифровая гигиена.

До этого Лебедев похвалил популярную песню «Сигма-бой». Он назвал композицию, которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская, заразительной и прекрасной.

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