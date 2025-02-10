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08:12, 10 февраля 2025Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса в Приморском крае выросло до 15 человек, один пострадавший в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Ребенок 2022 года рождения осмотрен, состояние удовлетворительное. Один человек в крайне тяжелом состоянии переведен в Арсеньевскую горбольницу», — заявили в Минздраве.

Всего было госпитализировано четыре человека. Всем пассажирам, доставленным в больницу, оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Приморья сообщила, что ДТП произошло в 9 часов утра (02:00 по Москве) на шестом километре дороги «Уборка-Самарка-Ариадное». Предполагается, что у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, а тот врезался в маршрутный автобус «Чугуевка-Заветное». По факту происшествия организована проверка.

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