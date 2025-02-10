Фигуранту дела о бракованной форме для МВД вынесли приговор

Суд в Москве дал 6 лет бизнесмену Ляшуку по делу о некачественных рубашках МВД

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «БМФ» Бориса Ляшука за мошенничество при поставке формы для сотрудников МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ляшука признали виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Гражданский иск на 564 миллионов рублей в пользу МВД удовлетворен полностью.

Ранее прокурор запрашивал для бизнесмена девять лет лишения свободы и штраф в размере один миллион рублей.

По версии следствия, договор о поставке обмундирования был заключен в 2017 году. В рамках контракта при пошиве одежды использовались некачественные нити, вследствие чего МВД России получило 350 тысяч бракованных рубашек.