Фигуранту дела о бракованной форме для МВД запросили девять лет колонии

Бизнесмену Ляшуку запросили 9 лет по делу о поставке некачественных рубашек МВД

В Замоскворецком суде Москвы прокурор запросил девять лет колонии и один миллион рублей штрафа для экс-гендиректора компании «БМФ» Бориса Ляшука за мошенничество при поставке формы для сотрудников МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гособвинитель заявил, что бизнесмена необходимо лишить права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов.

В рамках расследования дела из 30 региональных подразделений МВД было изъято поставленное форменное обмундирование и проведено более 200 физико-химических судебных экспертиз. По версии следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити, вследствие чего полицейское ведомство получило 350 тысяч бракованных рубашек. Ущерб оценивается в 564,5 миллиона рублей. Договор о поставке обмундирования был заключен в 2017 году. Он также предусматривал производство блузок и платьев для сотрудниц полиции, но к их качеству никаких претензий не было предъявлено.

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД в марте 2019 года, но там так и не нашли причастных к мошенничеству лиц, в связи с чем спустя два года расследованием занялся Следственный комитет России. В октябре 2021 года был задержан, а затем и арестован Ляшук.

