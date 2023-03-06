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17:29, 6 марта 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о бракованной форме для МВД перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел под домашний арест Ляшука по делу о поставке некачественных рубашек МВД

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мосгорсуд перевел под домашний арест бизнесмена Бориса Ляшука, обвиняемого в мошенничестве при поставке формы для сотрудников МВД. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках расследования дела из 30 региональных подразделений МВД изъято поставленное форменное обмундирование и проведено более 200 физико-химических судебных экспертиз. По версии следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити, вследствие чего полицейское ведомство получило 350 тысяч бракованных рубашек. Ущерб оценивается в 564,5 миллиона рублей. Договор о поставке обмундирования был заключен в 2017 году. Он также предусматривал производство блузок и платьев для сотрудниц полиции, но к их качеству никаких претензий не было предъявлено.

Преступление вменяется гендиректору компании «БМФ» Ляшуку, единственному фигуранту дела. Он своей вины не признает.

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД в марте 2019 года, но там так и не нашли причастных к мошенничеству лиц, в связи с чем спустя два года расследованием занялся Следственный комитет России. В октябре 2021 года был задержан, а затем и арестован Ляшук.

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Екатерина Власова
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