Фитнес-эксперт рассказал о норме боли во время тренировок

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какая боль во время тренировок является нормой. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что боль в конкретной мышце во время упражнения можно и нужно терпеть, но только если мышца справляется с подъемом отягощения. «Как правило, это одно-два повторения после возникновения жжения. Больше делать нет смысла, так как мышца сама уже не способна сокращаться: ее ресурс в моменте исчерпан», — отметил он.

Если во время упражнения или сразу после ощущается колющая, острая или тянущая боль — это признак уже полученной травмы и сигнал для обращения к врачу. При этом боль в следующие после занятий дни является нормой, но неприятные ощущения должны быть незначительными.

В единоборствах нормой считаются ушибы: если при них движения остаются без ограничений и болевого синдрома, стоит прекратить выполнять задание, чтобы не спровоцировать более серьезную травму. При сильных ушибах, вывихах и растяжениях со снижением подвижности и болью нужно немедленно прекратить занятия, приложить холод к травмированной области и обратиться к врачу. «Отдельным особняком в единоборствах принято считать сотрясение мозга. Его главными симптомами являются беганье глаз, потеря сознания, тошнота и рвота, сильная головная боль. Нужно незамедлительно остановить тренировку и вызвать скорую», — подчеркнул специалист.

Ранее Каневский развеял несколько популярных мифов о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.