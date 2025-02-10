Times: Кейт Миддлтон сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде. Об этом рассказал биограф Том Куинн в новой книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг», отрывок которой публикует Times.

Писатель отметил, что в начале брака принцу Уильяму не нравился стиль супруги. «Прежде чем Кейт поняла, что, будучи высокопоставленной королевской особой, ей следует тщательно подбирать одежду, она купила наряд, который Уильям посчитал неуместным», — пояснил он.

По словам Куинна, увидев наряд жены, он пошутил по поводу одежды во всеуслышание. «Он сказал, что она выглядит так, будто пробежала через благотворительный магазин, вся обмазанная суперклеем. Все посчитали это очень смешным, включая, надо отдать ей должное, Кейт», — уточнил биограф и добавил, что с тех пор Миддлтон пересмотрела свой стиль.

Ранее в феврале стало известно, что СМИ запретят обсуждать наряды Кейт Миддлтон.