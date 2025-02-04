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14:22, 4 февраля 2025Ценности

СМИ запретят обсуждать наряды Кейт Миддлтон

The Sunday Times: Кейт Миддлтон запретит СМИ обсуждать ее наряды
Мария Винар

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин запретит СМИ обсуждать ее наряды. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

По их словам, Кейт Миддлтон хочет сосредоточить внимание общественности на ее благотворительных инициативах, а не на гардеробе. «Существует полное ощущение, что публичная работа не имеет никакого отношения к тому, во что одета принцесса. Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и делах, которые она освещает», — объяснили они.

В то же время монаршая особа понимает, что большая часть поклонников интересуется ее стилем. В связи с этим пресс-релизы с описанием образов будут предоставляться журналистам только по официальным королевским мероприятиям.

В январе эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически.

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