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13:48, 10 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 380 человек в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки свыше 380 человек в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение сразу нескольким формированиям противника в районе целого ряда населенных пунктов.

За последние сутки украинские войска потеряли в Курской области два танка, 11 единиц прочей бронетехники и три склада боеприпасов. В плен сдались пять украинских солдат.

Ранее российские военнослужащие показали тела солдат ВСУ в Курской области. На кадрах видно несколько бойцов, лежащих на земле и припорошенных снегом. «У этого вообще мозги вытекли», — говорит автор ролика, приближая камеру к одному из тел.

ЖЗЛ
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