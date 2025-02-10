Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 380 человек в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки свыше 380 человек в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение сразу нескольким формированиям противника в районе целого ряда населенных пунктов.

За последние сутки украинские войска потеряли в Курской области два танка, 11 единиц прочей бронетехники и три склада боеприпасов. В плен сдались пять украинских солдат.

Ранее российские военнослужащие показали тела солдат ВСУ в Курской области. На кадрах видно несколько бойцов, лежащих на земле и припорошенных снегом. «У этого вообще мозги вытекли», — говорит автор ролика, приближая камеру к одному из тел.