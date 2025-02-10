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12:19, 10 февраля 2025Россия

Тела солдат ВСУ с «вытекшими мозгами» сняли на видео в Курской области

Тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Припорошенные снегом тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео. Кадры, снятые российскими бойцами, опубликовал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

На кадрах видно нескольких украинских солдат, лежащих в лесной посадке. У двоих из них прострелены черепа. «У этого вообще мозги вытекли», — говорит автор видео, приближая камеру к одному из тел.

На кадрах показана зачистка населенного пункта Фанасеевка, указано в подписи под роликом. Деревня с таким названием есть в Суджанском районе.

10 февраля сообщалось об уничтожении большей части солдат ВСУ, зашедших в Курскую область в августе 2024 года. Отмечалось, что сейчас на территории российского региона находятся уже другие бойцы, преимущественно мобилизованные.

ЖЗЛ
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