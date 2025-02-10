Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов впервые с 26 июля 2024 года

В ходе торгов в понедельник, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля прошлого года превысил психологическую отметку в 3000 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 3007,89 пункта. По состоянию на 15:10 мск он скорректировался до 3002 пунктов.

По оценкам экспертов, основной причиной позитива стало ожидание сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21 процента годовых на заседании совета директоров в пятницу, 14 февраля.

Кроме того, повлияли на настроения рынка и слова президента США Дональда Трампа о разговоре с главой России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. Американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению боевых действий, хотя и не указал, в чем именно тот заключается. Тем не менее рынок положительно воспринял сам факт контактов, пусть и не подтвержденный российской стороной.

Между тем индекс российских государственных облигаций RGBI также растет, однако по-прежнему находится ниже 104 пунктов, хотя в конце декабря, после предыдущего решения ЦБ по ставке, превышал 107,5 пункта.