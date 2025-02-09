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02:23, 9 февраля 2025Экономика

Эксперты предрекли сохранение ключевой ставки

ТАСС: Эксперты заявили, что Банк России сохранит ставку на уровне 21 % годовых
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21 процент годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам специалистов, регулятор может рассматривать вариант ее повышения до 22-23 процентов, однако этот сценарий сейчас маловероятен.

Согласно актуальному опроса Банка России, аналитики снизили ожидания по средней ключевой ставке в текущем году относительно декабрьских данных на 0,8 процентного пункта, до 20,5 процента годовых.

Как отмечали в Центробанке, в нынешних условиях ставка должна в течение длительного времени значительно превышать текущие уровни роста цен, поскольку только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.

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