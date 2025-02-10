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13:41, 10 февраля 2025Экономика

Назван самый популярный метраж жилья в Москве

«Метриум»: Чаще всего москвичи выбирают жилье площадью 30-50 квадратных метров
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Чаще всего москвичи приобретают жилье площадью 30-50 квадратных метров. Самый популярный метраж столичных покупателей «Газете.Ru» назвали аналитики компаний «Метриум» и ГК «Основа».

На долю квартир площадью 30-50 квадратных метров в массовом сегменте новостроек приходится 48 процентов сделок. В бизнес-классе малогабаритные объекты становятся предметом 38 процентов сделок. «Первичку» такой площади в премиум-сегменте покупают в 31 проценте случаев. Единственные сегменты рынка столичной недвижимости, где подобные квартиры не пользуются популярностью, являются элитный и делюкс-класс — здесь доля малометражек составляет 1-3 процента.

Такой тренд стал для экспертов сюрпризом. Как пояснил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, наметившаяся тенденция может говорить о смене приоритетов у покупателей бизнес- и премиум-класса. Если раньше покупка мотивировалась престижем, то сейчас на первое место вышли комфорт, функционал и рациональность.

В массовом сегменте рынка выделяется новая покупательская стратегия: жилищный вопрос теперь решается в два этапа. Сначала приобретается квартира меньшей площадью, а позднее уже после погашения ипотеки за счет нее приобретается жилье большего метража. «Квартира становится подспорьем для приобретения жилья большего размера», — отметил управляющий директор фирмы «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее сообщалось о росте арендных ставок на жилье в Москве. Так, за последний год показатель поднялся в диапазоне 15-40 процентов в зависимости от района и покупательского спроса. Такой рост цен оправдывают передислокацией компаний из провинции в столицу, снижением доступности ипотеки и подъемом ключевой ставки.

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