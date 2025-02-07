Цены на один вид жилья в Москве выросли на 40 процентов

Риелтор Ашихмин: Ставки аренды в Москве за год выросли на 40%

Арендные ставки в Москве за последний год поднялись на 40 процентов. Такие показатели агентству ТАСС привели риелторы.

По статистике агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры», съемное жилье в массовом сегменте рынка подорожало на 15-40 процентов. Цены разнятся в зависимости от района и покупательского спроса. Аренда стала менее доступной и в других сегментах. За съем элитных квартир (ставка в пределах 300-500 тысяч рублей в месяц) москвичам придется заплатить на 40 процентов больше, чем год назад. В бюджете до миллиона рублей ставки поднялись на 25 процентов, от 1 до 2 миллионов — на 15 процентов.

Среди причин такого роста цен владелец компании Григорий Ашихмин называет передислокацию компаний из провинции в столицу. В то же время в фирме «Этажи» подорожание аренды объясняют перераспределением спроса. Большая часть потенциальных покупателей на фоне снижения доступности ипотеки и роста ключевой савки отказывается от прежних планов, предпочитая снимать, а не приобретать. «Сейчас основной спрос на наиболее бюджетные варианты аренды, поскольку основные арендаторы это те, кто либо отложил покупку и копит деньги на приобретение своего жилья, либо купил квартиру в строящемся доме и рассчитывается по ипотеке», — поделилась замдиректора компании Дарья Хлыстова.

Некоторые эксперты и вовсе считают шум на рынке съемного жилья необоснованным. «Как бы ни росла ставка аренды, основанная на исключительно высоком спросе, спекулятивных ожиданиях арендодателя, рынок аренды все равно в базе стагнирует, а рост ограничен из-за фактически ограниченного количества квартир на аренду», — отметила президент AREA Ирина Жарова-Райт.

Ранее эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами. Бюджетнее всего аренда оказалась в Косино-Ухтомском районе и Некрасовке.