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08:30, 10 февраля 2025Забота о себе

Мужчины с большими пенисами рассказали о своих главных комплексах и страхах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Channel 4

Британская терапевт Лоррейн Гровер рассказала, что у мужчин развиваются комплексы не только из-за слишком маленького, но и из-за слишком большого размера полового члена. О страхах таких мужчин она побеседовала с Daily Mail.

По ее словам, женщины часто бросают мужчин со слишком большими пенисами, так как испытывают боль во время секса. В доказательство она привела признания мужчин на форуме Reddit. «Три моих романа закончились (по крайней мере частично) из-за этого… потому что мой член был слишком длинным», «Самое печальное было, когда жена сказала, что ей нравится секс, а затем, примерно через два месяца после свадьбы, призналась, что член слишком большой, и секс постоянно причинял ей боль», — писали они.

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Гловер добавила, что в итоге такие мужчины оказываются в сложной ситуации: они не хотят причинять боль любимой женщине, из-за чего в итоге испытывают трудности с достижением оргазма, поскольку сдерживаются. «Все это может быть невероятно вредно для мужчины, так как вызывает чувство тревоги и стресса. Это может повлиять на будущие отношения и привести к эректильной дисфункции. Важно помнить, что уверенность в себе зависит не только от размера — она связана с самопринятием, здоровой коммуникацией и всем, что делает близость полноценной, помимо проникновения», — заключила она.

Ранее Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.

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