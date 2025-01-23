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06:17, 23 января 2025Забота о себе

Врач перечислил неочевидные признаки мужского климакса

Терапевт Фостер: При нехватке тестостерона у мужчин может увеличиваться грудь
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт Джефф Фостер рассказал, что после 30-40 лет у каждого мужчины происходит естественное снижение уровня тестостерона, что провоцирует развитие так называемого мужского климакса. Признаки этого состояния он перечислил изданию Coventry Telegraph.

Фостер заявил, что заподозрить дефицит тестостерона в первую очередь можно по снижению либидо. Также на этот состояние, по его словам, могут указывать такие признаки, как беспричинная раздражительность, слабость и боль в суставах. «Мужчины с низким уровнем тестостерона часто жалуются на боли в суставах. У них появляется ощущение, что восстановление после физических упражнений занимает на несколько дней больше, а их мелкие травмы просто не заживают», — объяснил врач, добавив, что перечисленные симптомы могут развиваться и из-за естественного старения организма и проблем с щитовидной железой.

Кроме того, как отметил Фостер, при нехватке тестостерона в совокупности с повышенным из-за ожирения женским половым гормоном эстрогеном у мужчин может увеличиваться грудь.

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Наконец, по словам терапевта, в период «климакса» у мужчин усиливается потеря волос и могут обостриться экзема и другие хронические кожные заболевания.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет. Она предупредила, что в зрелом возрасте могут обостряться болезни, которые раньше протекали бессимптомно.

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