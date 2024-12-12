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06:39, 13 декабря 2024Забота о себе

Названы самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет 

Врач Уланкина: после 50 лет проявляются ранее протекавшие бессимптомно болезни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom  

По достижении 50 лет в организме начинают проявляться ранее протекавшие бессимптомно заболевания, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала самые распространенные опасные болезни у людей старше 50 лет.

«Одним из самых распространенных заболеваний можно назвать остеопороз — повышенную хрупкость костей и склонность к переломам. В 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34 процентов женщин и 27 процентов мужчин в России. В этом возрасте мужской организм вырабатывает все меньше гормона тестостерона, а женский — эстрогена, которые отвечают за плотность и крепкость костей, но человек не замечает этого, из-за чего привычные занятия (например, колка дров на даче) или случайное падение могут закончиться переломами. Особенно важно, что заболевание протекает бессимптомно», — объяснила эксперт.

Она объяснила, что в связи с тем, что органы и системы организма изнашиваются и начинают хуже работать, начинают проявлять себя болезни, которые медленно и бессимптомно развивались в предыдущие годы под воздействием генетики и образа жизни. Другим подобным примером, по ее словам, является атеросклероз — состояние, при котором внутри сосудов откладываются излишки холестерина.

«Атеросклероз — это одно из самых опасных возрастных заболеваний, может вызвать ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт. Возникает оно, как правило, в молодом и среднем возрасте на фоне генетической предрасположенности, неправильного питания и малоподвижного образа жизни, но первые симптомы могут появиться в 50–60 лет. Обычно это головная боль и головокружение, одышка, проблемы с почками, чувство сдавливания в груди. Однако атеросклероз может также спровоцировать развитие деменции — ухудшение памяти и умственной активности», — подчеркнула врач.

Опасность представляют и заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертония, добавила Уланкина. Она заметила, что после 50 лет гипертония чаще способна перейти в гипертонический криз: давление повышается сильно и быстро, иногда без каких-либо внешних причин. Кроме того, угрозу представляет сердечная недостаточность: с годами сердечная мышца подвергается склеротическим изменениям и органу становится труднее выполнять свою функцию, добавила собеседница «Ленты.ру».

Провоцирующими развитие болезней сердце и сосудов факторами зачастую являются избыточный вес, проблемы с печенью и почками, повышенный уровень холестерина, диабет, несбалансированное питание, сидячий образ жизни, курение и употребление алкоголя, уточнила специалист.

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«Также очень часто после 50 лет обнаруживают онкологические заболевания. Более 70 процентов всех случаев диагностируют у людей в возрасте 60–65 лет. Злокачественная опухоль возникает, когда начинает бесконтрольно делиться мутировавшая клетка. Клетки организма делятся в течение всей жизни человека, и с годами, а также под влиянием негативных факторов окружающей среды (воздействие ультрафиолета и радиации, много канцерогенов в пище) мутации накапливаются. Вероятность, что одна из них спровоцирует появление злокачественного образования, значительно возрастает», — заключила Уланкина.

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