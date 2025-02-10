На Украине призвали дерусифицировать символы Кировограда

УИНП призвал дерусифицировать герб и флаг Кировограда

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) призвала дерусифицировать символы Кропивницкого (старое название — Кировоград) и убрать с герба и флага образы, связанные с Российской империей. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«С герба и флага Кропивницкого необходимо убрать так называемый "вензель святой Елисаветы", происходящий от вензеля российской императрицы Елизаветы Петровны, использование которого на гербе тогдашнего Елисаветграда зафиксировано документально», — говорится в отчете комиссии.

В институте добавили, что к России отсылает и городская крепость, изображенная на гербе.

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