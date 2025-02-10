Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 10 февраля 2025Бывший СССР

На Украине призвали дерусифицировать символы Кировограда

УИНП призвал дерусифицировать герб и флаг Кировограда
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти (УИНП) призвала дерусифицировать символы Кропивницкого (старое название — Кировоград) и убрать с герба и флага образы, связанные с Российской империей. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«С герба и флага Кропивницкого необходимо убрать так называемый "вензель святой Елисаветы", происходящий от вензеля российской императрицы Елизаветы Петровны, использование которого на гербе тогдашнего Елисаветграда зафиксировано документально», — говорится в отчете комиссии.

В институте добавили, что к России отсылает и городская крепость, изображенная на гербе.

Ранее на Украине предложили дерусифицировать копейку. Национальный банк Украины предложил дать ей название «шаг».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

      Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж из-за шутки мужа о неуместном наряде

      Военный рассказал о преимуществах российского «Солиста» в зоне СВО

      Англиканская церковь отказалась от безглютенового хлеба и безалкогольного вина

      Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

      Вооруженные бойцы СВО со словами «ау, чиновники» обратились с призывом к властям

      По факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа возбудили дело

      Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения САУ ВСУ

      В МИД России высказались о позиции США по Украине

      В России раскрыли правду об «успешном» для ВСУ бое в Вишневом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше