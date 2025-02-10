Боец СВО километры полз до российских позиций с перебитыми ногами и осколками в теле

Mash: Российский боец прополз три километра по зоне СВО с перебитыми ногами

На угледарском направлении зоны специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассказ бойца приводит «Mash на Донбассе» в Telegram.

По словам мужчины, он был на боевом задании, когда в занятой ВСУ лесополосе его отряд обнаружил дрон, сбросивший магнитную мину. Сработав, взрывное устройство перебило военному ноги, на одной из которых образовался открытый перелом. До ближайшего укрытия Калмыку пришлось ползти через территорию, заполненную суббоеприпасами кассетных снарядов и взрывателями.

«Пока полз, еще три взрыва — слева, справа. Еще во все конечности нашпиговало осколками, 13 штук. До укрытия дополз, отлежался. Так как уже понимал, что противник знал, где я уже нахожусь, решился ползти обратно, чтобы не взяли в плен. Ну, полз три километра, повезло, что был туман», — рассказал военный.

В итоге боец наткнулся на российских разведчиков, которые доставили его в безопасное место.

Ранее участник СВО был вынужден 12 дней ползти до российских позиций, в результате встретив день рождения в лесу. Как выяснилось, сослуживцы подумали, что раненый солдат не выжил, и по ошибке оставили его на поле боя.