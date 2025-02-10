Пассажир московского метро избил ребенка в вагоне поезда и попал на видео

В Москве пассажир метро избил подростка, это попало на видео

В Москве пассажир метро избил подростка и попал на видео. О происшествии в подземке рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина встает с места и начинает пинать сидевшего напротив человека. Другие пассажиры не пытаются разнять дерущихся.

Перед инцидентом, попавшим на видео, между мужчиной и подростком произошел словесный конфликт, пояснили в прокуратуре. 15-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве двое братьев избили пассажира метро, который попросил их уступить место на эскалаторе. У пострадавшего были выявлены ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.