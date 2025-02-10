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19:20, 10 февраля 2025Ценности

Популярная сторонница нудизма раскритиковала обнажение жены Канье Уэста на «Грэмми»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Популярная сторонница нудизма и блогерша Эстель Кибер раскритиковала обнажение австралийского дизайнера Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

42-летняя британка убеждена, что каждый человек должен как можно чаще раздеваться на публике, но при этом выражает обеспокоенность по поводу провокационного поступка жены американского рэпера Канье Уэста, которая пришла на мероприятие в прозрачном мини-платье без бюстгальтера и трусов. «Последний трюк Канье Уэста и Бьянки Цензори преподносится как искусство, но давайте будем реалистами — это просто еще один пример использования наготы для шокирования», — заявила инфлюэнсерша.

По ее мнению, публичная демонстрация обнаженного тела не должна быть одним из элементов шоу. «Когда нагота превращается в зрелище, это подрывает истинное послание об уверенности в себе и принятии себя», — объяснила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Уэст принудил Цензори раздеться на «Грэмми».

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